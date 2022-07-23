وليامز تدين اشتباكات طرابلس وتدعو لإنجاز المسار الدستوري

أخبار ليبيا 24 – خبر

شددت المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، السبت، على إدانتها لأعمال العنف المريعة في طرابلس التي راح ضحيتها مدنيون من بينهم أطفال.

وقالت وليامز في بيان عبر حسابها على موقع تويتر. خلال لقائها أمس في إسطنبول رئيس مجلس الدولة الإخواني خالد المشري، إنهما ناقشا بعض النقاط الأساسية.

التقيت أمس في إسطنبول برئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري، وقمنا بمناقشة بعض النقاط الأساسية التالية: pic.twitter.com/3jWjAaZPFr — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) July 23, 2022

وبحسب وليامز أكدا على أهمية أن يتخذ القرار بشأن مؤسسة النفط من قبل هيئة تنفيذية منتخبة وموحدة.

وأشارت ويليامز إلى أنها ناقشت مع المشري خطاب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن المناصب السيادية. ووافقها المشري الرأي على أهمية مناقشتها كجزء من حزمة واحد من النقاط أبرزها الانتخابات.

وقالت وليامز إنها شددت لخالد المشري على ضرورة إنجاز المسار الدستوري مع مجلس النواب لتنفيذ الانتخابات بصورة عاجلة.