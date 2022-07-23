رئيس البرلمان المالطي: نرغب في المساعدة بحل الأزمة الليبية

التقت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب ربيعة بوراس، بـ”أنجلو فاروجيا” رئيس البرلمان المالطي.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس النواب في بيان أن اللقاء الذي جرى بمقر البرلمان المالطي يأتي في إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التعاون المشترك مع برلمانات الدول الصديقة، والعمل على القضايا المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.

وتناول اللقاء عددا من الملفات ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين في مجالات مختلفة وتنسيق العمل المشترك لمواجهة التحديات في منطقة البحر المتوسط لصالح شعوب المنطقة.

وبحسب البيان، تركز اللقاء على أهمية دور مجلس النواب في تعزيز الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة من خلال دوره في دعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق عملية شفافة ونزيهة.

ومن جانبه، أكد رئيس البرلمان المالطي خلال اللقاء على دعمه ورغبته في التعاون مع مجلس النواب الليبي للمساعدة في حل الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التعاون وتعزيز دور البرلمانات في مساعدة بلدانهم نحو الاستقرار والتنمية والسلام.