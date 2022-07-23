المنفي: كل بلديات ليبيا جزء من مشروعنا للمصالحة الوطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت بمدينة طرابلس، وفداً من بلدية الساحل، ضم كلا من، عميد البلدية إدريس ونيس، ورئيس المجلس الأعلى لقبائل الدرسة عبدالله الكيش، ورئيس لجنة حكماء بلدية الساحل يوسف بورويس، وبحضور أعضاء المجلس البلدي الساحل وعدد من أعيان قبيلة الدرسة.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في البلدية، والخطوات التي يجب اتخاذها لدعم القطاع الصحي والتعليمي والأمني.

وأكد وفد بلدية الساحل، استمرار دعم المجلس الرئاسي في هدفه نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

بدوره أوصى رئيس المجلس الرئاسي، بضرورة العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل البلدية بالتنسيق مع رئيس الوزراء والوزراء التابعين له، مشيراً أن بلدية الساحل وكل بلديات ليبيا جزء من مشروع المصالحة الوطنية الذي يسعى المجلس الرئاسي لتحقيقه لرأب الصدع ولتحقيق السلام والاستقرار الدائم.