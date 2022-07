ليبيا – استنكر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الاشتباكات المسلحة بمدينة طرابلس وجرائم ترويع المواطنين وتعريض أرواحهم وممتلكاتهم للخطر.

المستشار صالح طالب بحسب المكتب الاعلامي التابع للمتحدث الرسمي باسم المجلس، الجهات التي تدَّعي تبعية هذه المجموعات المسلحة لها بتحمل مسؤوليتها تجاه هذه الأحداث المؤسفة.

وتقدم رئيس مجلس النواب بخالص تعازيه لأسر ضحايا هذه الاشتباكات المسلحة التي تشهدها مدينة طرابلس.

The post المستشار صالح: نستنكر الاشتباكات المسلحة وجرائم ترويع المواطنين التي حدثت بطرابلس first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية