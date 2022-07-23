محطات الوقود في سرت مغلقة بسبب نقص الوقود

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال مدير إدارة الإعلام والناطق باسم ببلدية سرت محمد الأميل إن المدينة تعاني شح في الوقود وغاز الطهي. منذ ستة أيام بسبب إغلاق الطريق الساحلي (60 كم) الرابط مدينتي مصراتة – سرت.

وأوضح الأميل في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن عضو مجلس النواب عن مدينة سرت زايد هدية. وعميد بلدية سرت مختار المعداني تواصلوا مع نائب رئيس الحكومة الليبية ووكيل وزارة الداخلية بشأن حل مشاكل أزمة البنزين وغاز الطهي بسرت.

وأضاف الأميل، أن تم الأتفاق أن تصل شاحنات محملة بالوقود وغاز الطهي لتزويد المدينة ولحل أزمة نقص الوقود وغاز الطهي، لحين فتح الطريق الساحلي، اعتباراً من يوم الغد.

وتشهد المدينة أزمة حادة بسبب نقص الوقود وإغلاق المحطات أبوابها المواطنين الذين اصطفوا بسياراتهم في طوابير طويلة. دون أن ينظر أحد من المسؤولين لمعاناتهم.

وبحسب مصادر مطلعة فإن عدم توفر البنزين بالمدينة وضواحيها أربك حركة المواطنين. وقد يتسبب في أزمات كبيرة خاصة مع بدء امتحانات طلبة الشهادة الإعدادية وأيضاً طلبة الجامعة الأسبوع المقبل.