حمودة: الدبيبة التقى أطراف النزاع لضمان عدم عودة اشتباكات طرابلس

قال الناطق باسم حكومة الوحدة المنتهية محمد حمودة إن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة قام بجولة تفقدية للوقوف على حالة المصابين من المواطنين.

وأضاف حمودة في تصريحات صحفية اليوم السبت أن الدبيبة أصدر تعليماته بالتكفل بعلاج كل المصابين جراء الأحداث التي شهدتها طرابلس في الداخل، وإيفاد من تتطلب حالته الصحية العلاج في الخارج.

وأشار إلى أن الدبيبة أجرى لقاءات مع أطراف النزاع من أجل إيقاف الاشتباكات بشكل مستدام وعدم عودتها وضمان استقرار المدينة.

ولفت حمودة إلى أن وزير الحكم المحلي والمكلف بوزارة الداخلية بدر الدين التومي زار رفقة رئيس الأركان بحكومة الدبيبة محمد الحداد مناطق الاشتباكات للوقوف على الأضرار في الممتلكات.