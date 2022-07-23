المحجوب: لماذا الاشتباكات المسلحة في طرابلس لا تحدث في الشرق والجنوب؟

بيّن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب أن ما حدث من اشتباكات في العاصمة نتيجة تغول المليشيات ودعمها في ظل عدم وجود الجيش، فسيطرت على الأوضاع في طرابلس.

وأكد المحجوب في لقائه عبر قناة “ليبيا الحدث” مساء أمس الجمعة أن هذه المشاهد لا تجدها في الشرق أو الجنوب لأن القوات المسلحة موجودة بتراتبيتها العسكرية وتأتمر بأمر واضح، وكل أمور الضبط والربط حسب القواعد المعروفة، وعقيدة المقاتل الولاء لله أولا وحماية الوطن.

واندلعت مساء الخميس اشتباكات بين قوة الردع والحرس الرئاسي في شوارع عدد من المناطق السكنية بطرابلس، واستمرت حتى مساء أمس الجمعة، واستخدمت فيها دبابات وراجمات صواريخ.

وأسفرت الاشتباكات عن 16 قتيلا و34 مصابا، وتدمير ممتلكات عامة وخاصة بالإصافة إلى نقل عدد من الأسر من مناطقهم إلى أخرى آمنة.