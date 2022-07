ليبيا – قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إن اشتباكات اليوم في مصراتة تظهر الاحتمال الخطير بأنّ العنف الأخير سوف يتصاعد. الولايات المتحدة حثت في تغريدة نشرتها السفارة على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” جميع الفاعلين السياسيين ومؤيديهم من بين الجماعات المسلحة على الانسحاب لتجنّب التصعيد والمزيد من الخسائر في الأرواح. وأكد على أن الجهود المسلحة سواء لاختبار الوضع السياسي الراهن أو الدفاع عنه تنطوي على مخاطر بإعادة ليبيا إلى حقبة اعتقد مواطنوها أنها مضت وولّت. وسيتم محاسبة المسؤولين عن مثل هذا السيناريو بحسب قوله. وأضاف: “تُظهر هذه التوترات المتصاعدة الضرورة الملحة لأن يتبنى القادة السياسيون الليبيون على الفور مسارًا متفقًا عليه لإجراء انتخابات يمكنها أن تنشئ حكومة موحدة شرعية بحقّ لخدمة مصالح جميع الليبيين”.

The post واشنطن: اشتباكات اليوم في مصراتة تظهر الاحتمال الخطير بأن العنف الأخير سوف يتصاعد first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية