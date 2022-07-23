واشنطن: اشتباكات اليوم في مصراتة تظهر الاحتمال الخطير بأن العنف الأخير سوف يتصاعد

الولايات المتحدة حثت في تغريدة نشرتها السفارة على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” جميع الفاعلين السياسيين ومؤيديهم من بين الجماعات المسلحة على الانسحاب لتجنّب التصعيد والمزيد من الخسائر في الأرواح.

وأكد على أن الجهود المسلحة سواء لاختبار الوضع السياسي الراهن أو الدفاع عنه تنطوي على مخاطر بإعادة ليبيا إلى حقبة اعتقد مواطنوها أنها مضت وولّت. وسيتم محاسبة المسؤولين عن مثل هذا السيناريو بحسب قوله.