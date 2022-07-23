الهلال الأحمر لــ “وال”: قانون الوصول الآمن حال دون إجلاء العائلات العالقة في طرابلس

بنغازي 23 يوليو 2022 (وال)- قالت الناطقة الرسمية بإسم الهلال الأحمر الليبي حنان السعيطي، إن إطار قانون الوصول الآمن الذي يعمل به الهلال الأحمر الليبي؛ حال دون وصول أفراد الهلال المتطوعين إلى العائلات العالقة في حادثة “صالات الأفراح” بداية الاشتباكات المسلحة.

وأضافت السعيطي – في تصريح خاص لمراسل “وال” – أن قانون الوصول الآمن يهدف إلى ضمان سلامة المتطوعين ومقرات، وإمكانيات الهلال الأحمر والمدنيين بطريقة تمكنهم من إجلاء العائلات العالقة بشكل آمن بدون عشوائية تسبب في خسائر في الأرواح.

وأشارت السعيطي إلى أن الهلال الأحمر الليبي؛ تلقى ما يُقارب عن 220 بلاغًا من قبل العائلات العالقة في محيط الاشتباكات بطرابلس، وتمكنه من إجلاء 122 عائلة من منطقة مشروع الموز بعد تصاعد وتيرة الاشتباكات فيها.

ونوهت السعيطي إلى أن الهلال الأحمر الليبي على أتم الاستعداد والجاهزية، ‏وفق ما يتطلبه الموقف تحسبًا لأي طارئ. (وال) ب ع/ ر ت

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