رئيس الاتحاد الأفريقي يدعو لإسكات الأسلحة في طرابلس ويستنكر سقوط ضحايا

أخبار ليبيا 24

دعا، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، اليوم السبت، الأطراف المتحاربة في العاصمة طرابلس إلى “إسكات أسلحتهم” بالامتناع عن جميع أشكال العنف احتراما لتطلعات الشعب الليبي إلى السلام.

واستنكر محمد، في بيان، الخسائر في الأرواح الناجمة عن الاشتباكات بين الجماعات المسلحة المتناحرة في طرابلس، مشددًا على أن أمن المدنيين هو التزام بموجب القانون الإنساني الدولي.

وقالت مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن محمد “يتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في انعدام الأمن في طرابلس، ودعا الأطراف المتحاربة إلى إسكات أسلحتهم بالامتناع عن جميع أشكال العنف احتراما لتطلعات الشعب الليبي إلى السلام”.

وأضافت، أن محمد “أكد مجددًا على التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم عملية السلام في ليبيا من خلال خارطة الطريق الخاصة به للمصالحة، والتي تقودها اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المخصصة لليبيا، برئاسة رئيس جمهورية الكونغو، ساسو نغيسو”.

وقالت، إن “رئيس المفوضية يحث جميع الأطراف السياسية الفاعلة، من أجل تحقيق السلام والأمن المستدامين، على مضاعفة جهودهم من أجل إيجاد حلول ودية للأزمة الحالية، ووضع مصلحة ليبيا والشعب الليبي فوق الاعتبارات الأخرى”.

وأسفرت الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في طرابلس عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، حيث كشفت رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة، وداد أبو النيران، أن عدد الوفيات بلغ 16 حالة، و52 إصابة.