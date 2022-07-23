أرملة القذافي تطعن بقرار محكمة في مالطا بإعادة أموال إلى ليبيا

قال مسؤولون قضائيون إن أرملة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، صفية فركاش محمد، طعنت في قرار أصدرته محكمة في مالطا يقضي بإعادة بنك “فاليتا” 95 مليون يورو (نحو 97 مليون دولار) إلى ليبيا على الرغم من أن من أودعها هو المعتصم نجل القذافي الراحل.

ودفعت صفية فركاش محمد ومحاموها في طعنهم بأن محاكم مالطا غير متخصصة بالنظر في القضية ولا يمكنها البت بشأن الأموال.

وصدر الحكم في نهاية يونيو (حزيران) بعد معركة قانونية بدأت في عام 2012، بعد عام من الإطاحة بالقذافي ومقتله.

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وعثر بحوزة المعتصم، الذي قُتل هو الآخر، على عديد من البطاقات الائتمانية الصادرة عن بنك “فاليتا” بصفته مالكاً لشركة مسجلة في مالطا.

وتقدم بالطعن نيابةً عن ورثة القذافي المحامي المالطي لويس كاسار بوليسينو ولم يتم تحديد موعد لجلسة بعد.

وكانت المحكمة الأصلية قد أيدت دفوع النائب العام الليبي بأنه بموجب القانون الليبي فإن المعتصم بصفته ضابطاً في الجيش ممنوع من الاستفادة من أي مصالح تجارية. وإضافةً إلى ذلك، لم يقدم المعتصم إقراراً كاملاً بالأصول كما يقتضي القانون.

وفي معرض طعنها قالت أرملة القذافي إن القوانين الليبية التي تم الاستناد إليها في القضية هي قوانين جنائية في حين لم يتم رفع أي دعوى جنائية ضد المعتصم أو ورثته.