بليحق : مناقشة المراحل النهائية لإعداد مسودة مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية

طرابلس 23 يوليو 2022 (وال)- عقدت اللجنة الفنية المختصة بإعداد مسودة مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية، اجتماعًا بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس، بإشراف أعضاء مجلس النواب أسماء الخوجة وفوزية بوغالية.

وصرح المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق؛ بأن الاجتماع الدوري للجنة، يأتي ضمن المراحل النهائية لإعداد مسودة مشروع القانون، حيث أجرت اللجنة التعديلات النهائية على المسودة، كما يأتي هذا الإجتماع في إطار التواصل مع الجهات ذات العلاقة والتشاور مع الخبراء والمختصين، للوصول للصيغة النهائية لمشروع القانون لإقراره من مجلس النواب حمايةً للمواطن وبيئته المحيطة من تداعيات واثار الملوثات الطبية على حياة المواطن.

وأضاف بليحق بأن اللجنة تعتزم إقامة لقاء عمل في كلٍ من طرابلس وبنغازي، لمزيد من التشاور ومشاركة جميع المختصين والجهات ذات العلاقة والمهتمين للوصول إلى الصيغة الأمثل للقانون بما يحقق الغاية من إصداره.

وتقدم أعضاء مجلس النواب أسماء الخوجة وفوزية بو غالية، المشرفات على هذا العمل الوطني بالشكر والتقدير لرئاسة وأعضاء اللجنة من الخبراء والمختصين وجميع من يعمل على نجاح هذا المشروع الوطني. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال