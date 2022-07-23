نتيجة الاشتباكات.. العامة للكهرباء تؤكد وجود أضرار جسيمة بين محطة بئر الاسطى ميلاد وعين زارة

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك توقف دائرة النقل الرئيسية جهد (220ك ف) رقم 2 الرابطة بين محطة بئر الاسطى ميلاد ومحطة عين زارة ووقوع أضرار جسيمة بالمواصلات الهوائية نتيجة الاشتباكات المسلحة التي حدثت يومي الخميس والجمعة.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن العمل جاري على صيانة وإصلاح تلك الأضرار من قبل فرق الصيانة.

وشهدت العاصمة طرابلسق يومي الخميس والجمعة اشتباكات مسلحة بين جهازي الردع والحرس الرئاسي.

وأسفرت عن سقوط قتلى والجرحى ، بحسب ما أفادت به مصادر متطابقة.

واستخدمت، في هذه الاشتباكات كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي استخدام الأسلحة المتوسطة وسط الأحياء السكنية وإغلاق الطرقات.

وأثارت الاشتباكات حالة من الرعب والهلع بين المدنيين، خاصة العالقين في موقع الاشتباكات.