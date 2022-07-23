أبوزريبة: ملتقى المصالحة في الزاوية غدا الأحد سيعمل على إنهاء الفوضى والانقسام

وجه عضو مجلس النواب على أبوزريبة دعوة إلى أعيان ووجهاء وقيادات وشيوخ المنطقة الغربية لحضور ملتقى المصالحة في الزاوية غدا الأحد.

وقال أبوزريبة في تصريح لـ”الساعة 24″: “نوجه الدعوة لكل أعيان ووجهاء وقيادات وشيوخ المنطقة الغربية لحضور الملتقى في مدينة الزاوية”.

وأوضح النائب أن الملتقى سيعقد غدا الأحد بمصفاة الزاوية، وسيكون لقاءً شعبيا يجسد وحدة المنطقة الغربية من أجل المصالحة بين المكونات الاجتماعية بعيدا عن التجاذبات.

وأضاف أبوزريبة: “نعمل ضد المشاريع الخارجية التي تهدف إلى استمرار الفوضى والانقسامات السياسية وبقاء البلاد في دائرة مفرغة من عدم الاستقرار”.