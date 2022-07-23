الوطنية للنفط: البدء بضخ الغاز من حقل الفارغ

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن حقل “الفارغ” أكبر حقول الغاز في ليبيا، اليوم السبت، بدأ بعملية ضخ الغاز إلى محطة كهرباء السرير.

وقالت المؤسسة في بلاغ لها مساء السبت، بدء الضخ في محطة كهرباء السرير ستساهم في تخفيف ساعات طرح الأحمال الكهربائية مع دخول محطة السرير للشبكة.

وأضاف البلاغ أن العودة تأتي في الوقت الذي يقترب فيه إنتاج النفط الخام من المليون برميل يوميا مع استمرار العمل للوصول الى مليون ومائتي الف برميل خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويقع حقل الفارغ التابع لشركة “الواحة” للنفط، على بعد 60 كم إلى الجنوب الغربي من حقل جالو.