الدبيبة يتفقد جرحى ومصابي اشتباكات طرابلس

طرابلس 23 يوليو 2022م (وال)- أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة اليوم السبت، زيارة تفقدية للجرحى والمصابين إثر الأحداث التي شاهدتها طرابلس ومحيطها أمس الجمعة ممن يتلقون العلاج في إحدى مصحات طرابلس.

وأعطى رئيس الحكومة تعليماته لجهاز تطوير الخدمات العلاجية، بالتكفل بعلاج كل المصابين في الداخل، وإيفاد من تتطلب حالته الصحية العلاج في الخارج وفقًا لما نشرته إدارة الإعلام والاتصال بحكومة الوحدة الوطنية عبر حسابها بموقع فيسبوك.

وشدد الدبيبة على ضرورة رعاية الحكومة لكل المتضررين جراء الاشتباكات، ممّن تعرضوا لإصابات مادية وتكليف لجنة برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي؛ بحصر كل الأضرار التي لحقت بالمدنيين لتعويضهم. (وال)

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