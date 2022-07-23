نورلاند يصف اشتباكات مصراته بأنها مؤشر خطير لتصاعد العنف

أخبار ليبيا 24

اعتبر، السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، الاشتباكات في مصراتة بأنها “مؤشر خطير” لتصاعد العنف، وهذا ما يظهر الضرورة الملحة لإجراء انتخابات.

وقال، نورلاند، “إن التوترات المتصاعدة تظهر الضرورة الملحة لأن يتبنى القادة السياسيون الليبيون على الفور مسارًا متفقًا عليه لإجراء انتخابات يمكنها أن تنشئ حكومة موحدة شرعية بحقّ لخدمة مصالح جميع الليبيين”.

1/3 السفير نورلاند: “تُطهر اشتباكات اليوم في مصراتة الاحتمال الخطير بأنّ العنف الأخير سوف يتصاعد. تحث الولايات المتحدة جميع الفاعلين السياسيين ومؤيديهم من بين الجماعات المسلحة على الانسحاب لتجنّب التصعيد والمزيد من الخسائر في الأرواح. pic.twitter.com/sx5jYYCAAP — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) July 23, 2022

وأضاف، أن “اشتباكات اليوم في مصراتة تظهر الاحتمال الخطير بأنّ العنف الأخير سوف يتصاعد”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تدعو جميع الفاعلين السياسيين ومؤيديهم من بين الجماعات المسلحة على الانسحاب لتجنّب التصعيد والمزيد من الخسائر في الأرواح.

وقال نورلاند، إن “الجهود المسلحة، سواء لاختبار الوضع السياسي الراهن أو الدفاع عنه، تنطوي على مخاطر بإعادة ليبيا إلى حقبة، اعتقد مواطنوها أنها مضت وولّت”. وحذّر من أنه “سيتم محاسبة المسؤولين عن مثل هذا السيناريو”.

اندلعت اشتباكات مسلحة بين القوة المشتركة التابعة للحكومة المنتهية ولايتها برئاسة، عبدالحميد الدبيبة، ولواء المحجوب المؤيد لحكومة باشاغا، اليوم السبت، على الطريق الساحلي لمدينة مصراتة.