التومي: نبارك فتح الطريق الساحلي بصبراتة وإن شاء الله “معادش نشوف هذه الظواهر”

تابع وزير الحكم المحلي ووزير الداخلية المكلف بدر الدين التومي اليوم السبت إزالة السواتر الترابية بالطريق الساحل صبراتة.

وقال التومي في تصريحات صحفية إن إغلاق الطريق الساحلي خلال اليومين الماضيين بسبب حدوث بعض التجاوزات الأمنية في بلدية صبراتة نتج عنها مطالبات من الأهالي بإيجاد حل.

وواصل: “قمنا بزيارة البلدية وجلسنا مع المجلس البلدي ومديرية الأمن والأعيان والحكماء والشباب والثوار في نطاق البلدية واستمعنا إلى مطالبهم وجلها مشروعة إذ يطالبون بالمجاهرة بالأمن ووجود وزارة الداخلية بشكل مكثف”.

وأشار الوزير إلى تكليف الدعم المركزي بالتمركز في مدخل بوابة صبراتة وتكليف اللواء محمد فتح الله بإرسال قوة لتقدم الدعم والمساندة لمديرية الأمن.

وأكد التومي أن الطريق الساحلي ملك كل الليبيين وتم الاتفاق على إجراءات يتم اتخاذها خطوة بخطوة حتى تتولى المديرية كامل التصرفات ويقوم الدعم المركزي بمساندتها لبسط الأمن وحل الإشكاليات في نطاق البلدية.

وشدد الوزير على العمل على تفعيل الأمن في صبراتة ودعم تفعيل العمل بكافة مراكز الشرطة، واستكمل: الطريق الساحلي ذهابا وإيابا مفتوح ولا وجود للسواتر في صبراتة، واختتم: “نبارك لأهلنا في صبراتة فتح الطريق الساحلي وإن شاء الله معادش نشوف هذه الظواهر”.