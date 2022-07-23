اعتبره البعض تهديدا… هذا ما طالبت به حكومة الدبيبة الصحفيين

قالت إدارة الإعلام والاتصال الحكومي في حكومة الدبيبة إن ترصد حملة من الأخبار المزيفة والمزورة، مؤكدة رفعها تقريرا فنيا بشأنها إلى الأجهزة الأمنية المعنية للتعامل معها وفق القانون.

واعتبرت الإدارة في بيان لها اليوم السبت، أن ما يحصل هو حملة تستهدف مدنا بعينها للتشويش على الرأي العام والإضرار بمؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن فريق رصدها عاين عديد المنشورات تقوم على عملية ممنهجة على خلفيات سياسية معتمدة على خطاب الكراهية والتحريض وتزييف المعلومات. وقد تم رفعها إلى الأجهزة الأمنية المعنية.

ودعت إدراة الدبيبة وسائل الإعلام إلى ما سمته تحري الدقة في نقل الأخبار والتعامل مع المصادر مباشرة للمساهمة في نفي الأخبار المضللة التي تضر السلم الاجتماعي.

يذكر أن بعض الإعلاميين والمواقع الإعلامية اعتبرت بيان الدبيبة الذي يشير إلى مراقبة ما يُنشر هو عملية تهديد مباشرة للصحفيين.