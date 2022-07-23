نورلاند يوجّه رسالة للقادة السياسيين في ليبيا.. هذا محتواها

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قال، مبعوث الولايات المتحدة الخاص على ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، إن التوترات المتصاعدة في غرب ليبيا تظهر الضرورة الملحة لأن يتبنى القادة السياسيون الليبيون على الفور مسارًا متفقًا عليه لإجراء انتخابات يمكنها أن تنشئ حكومة موحدة شرعية بحقّ لخدمة مصالح جميع الليبيين.

وقال نورلاند، عبر تويتر، إن “اشتباكات اليوم في مصراتة تظهر الاحتمال الخطير بأنّ العنف الأخير سوف يتصاعد”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تحث جميع الفاعلين السياسيين ومؤيديهم من بين الجماعات المسلحة على الانسحاب لتجنّب التصعيد والمزيد من الخسائر في الأرواح.

وأضاف، أن “الجهود المسلحة، سواء لاختبار الوضع السياسي الراهن أو الدفاع عنه، تنطوي على مخاطر بإعادة ليبيا إلى حقبة، اعتقد مواطنوها أنها مضت وولّت”.

وقال: “سيتم محاسبة المسؤولين عن مثل هذا السيناريو”.