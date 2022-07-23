تكليف وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات بتشكيل فريق فني لحصر أضرار اشتباكات عين زارة

طرابلس 23 يوليو 2022 (وال)- كلف وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدرالدين التومي، وكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى سالم برئاسة فريق فني؛ يتولى حصر وتقييم أضرار المواطنين بمنطقة عين زارة جراء الاشتباكات المسلحة الأخيرة.

ووفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الحكم المحلي فإن قرار التكليف جاء بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بشأن حصر الأضرار بمنطقة عين زارة نتيجة الاشتباكات المسلحة التي جرت يومي 21-22 – 07 – 2022م. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال