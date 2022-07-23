انتخاب أسامة البكوش رئيسا للجالية الليبية بالمغرب

جرى بمدينة الرباط المغربية، الخميس، انتخاب وتزكية مكتب الجالية الليبية بالمغرب وذلك بعد جمع توقيعات الجالية بجميع انحاء المملكة المغربية حيث تم انتخاب وتزكية السيد اسامة خليفة البكوش رئيسا للجالية.

وقد عبر أبناء الجالية الليبية خلال الاجتماع الذي عقد بالمركز الثقافي بحي حسان، عن سعادتهم بهذا المولود الجديد الذي سيحتضنهم ويؤسس لمرحلة جديدة لتعبير عن مواقفهم اتجاه الوطن الام وموقفهم الداعم لسياسة الرشيدة العاهل المغربي، الملك محمد السادس.

وفي كلمة له بالمناسبة اكد رئيس المكتب المنتخب، البكوش، ان مهمته الجديدة تكليف وليس تشريف من اجل خدمة الجالية وتعبير عن مواقفها الوطنيةالصادقة.

وأورد المتحدث ذاته، أنه سيعمل على وضع برنامج عمل سيشكل جسرا مهما لروابط الإخاء و التآزر وارساء أرضية مستقبلية تنشأ مدا إقتصاديا بين ليبيا والمغرب.

وانتخب الجمع العام بالتوافق مكتب الجالية الليبية بالمغرب وجاء كالتالي:

رئيس الجالية: أسامة خليفة البكوش

الكاتب العام لمكتب الجالية: جمال علي ابراهيم

منظم العلاقات بمكتب الجالية: محمد عبدالله بودراع

امين الصندوق مكتب الجالية: محمد الهاشمي

عضو المكتب الجالية: عبد الستار بن خيال