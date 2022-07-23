بوشناف: خطر الإرهاب في ليبيا تقلص بشكل كبير

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أكد، مستشار الأمن القومي، إبراهيم بوشناف، إن خطر الإرهاب تقلص بشكل كبير في ليبيا، باستثناء بعض الجيوب التي يتم التعامل معها.

جاء ذلك، في مقابلة مع تلفزيون المسار. وقال بوشناف: “أنا لا أخشى على ليبيا من خطر الإرهاب”، مشيرًا إلى أن الليبيين المنخرطين في الإرهاب، تحت وقع الدعاية المضللة، بدأوا في مراجعة حساباتهم.

مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف لتلفزيون المسار: خطر الإرهاب تقلص بشكل كبير في #ليبيا باستثناء بعض الجيوب التي يتم التعامل معها pic.twitter.com/zIz4vWJk3B — تلفزيون المسار (@almasartvlibya) July 23, 2022

وأكد بوشناف، “وجود بعض البؤر في أكثر من مكان في ليبيا لكنها ليست بالخطورة التي يتوقعها العالم”.