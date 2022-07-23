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بوشناف: خطر الإرهاب في ليبيا تقلص بشكل كبير

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

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أكد، مستشار الأمن القومي، إبراهيم بوشناف، إن خطر الإرهاب تقلص بشكل كبير في ليبيا، باستثناء بعض الجيوب التي يتم التعامل معها.

جاء ذلك، في مقابلة مع تلفزيون المسار. وقال بوشناف: “أنا لا أخشى على ليبيا من خطر الإرهاب”، مشيرًا إلى أن الليبيين المنخرطين في الإرهاب، تحت وقع الدعاية المضللة، بدأوا في مراجعة حساباتهم.

وأكد بوشناف، “وجود بعض البؤر في أكثر من مكان في ليبيا لكنها ليست بالخطورة التي يتوقعها العالم”.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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