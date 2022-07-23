تعليقا على اشتباكات طرابلس.. “داخلية الدبيبة”: دورنا المحافظة على الأمن وليس فرضه

قال الناطق باسم الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة عبدالمنعم العربي إن دور وزارة الداخلية هو المحافظة على الأمن وليس فرضه.

ودعا العربي في مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر وتبث من تركيا، المواطنين إلى التوجه لمراكز الشرطة كل حسب نطاقه الجغرافي لتقديم البلاغات وفتح محاضر في وقائع الوفيات والخسائر المادية الناجمة عن الاشتباكات.

وأشار العربي إلى أن أعضاء مديرية أمن طرابلس يتمركزون في كافة المناطق، فيما يقوم أعضاء فرقة المتفجرات بإزالة المخلفات والأجسام الغريبة.

ونوه العربي إلى أن المنطقة الممتدة من جزيرة دوران الفرناج إلى ما يعرف بجزيرة الخمس شوارع مفتوحة بالكامل، في حين تتم إزالة السواتر في منطقة مشروع الموز، بحسب تعبيره.

واندلعت مساء الخميس اشتباكات بين قوة الردع والحرس الرئاسي في شوارع عدد من المناطق السكنية بطرابلس، واستمرت حتى مساء أمس الجمعة، واستخدمت فيها دبابات وراجمات صواريخ.

وأسفرت الاشتباكات عن 16 قتيلا و34 مصابا، وتدمير ممتلكات عامة وخاصة بالإصافة إلى نقل عدد من الأسر من مناطقهم إلى أخرى آمنة.