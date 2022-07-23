قافلة بنزين ثانية تصل إلى سرت الأحد

أعلن عضو مجلس النواب عن سرت، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالبرلمان، زايد هدية، أن قافلة بنزين ثانية تصل إلى مدينة سرت، الأحد، بهدف معالجة أزمة نقص الوقود التي تعاني منها المدينة منذ أيام جراء غلق الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت.

ووصلت، السبت، قافلة وقود إلى سرت مكونة من سبع شاحنات، وذلك بالتنسيق مع شركة «الراحلة»، فيما يجري العمل حاليا على إرسال مزيد القوافل إلى المدينة، حسب تصريح هدية إلى «بوابة الوسط».

وتواجد عميد بلدية سرت، مختار المعداني، السبت، بالمنطقة الشرقية وتواصل مع النائب زايد هدية، ونائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، ووكيل وزارة الداخلية للعمل على مد المدينة بالوقود وغاز الطهي.

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علي القطراني يناقش أزمة نقص الوقود في سرت

وناقش نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي فرج القطراني، السبت، مع عميد بلدية سرت، مختار المعداني، غلق الطريق الساحلي، وانعكاساته على الأحوال المعيشية في مدينة سرت، وما ترتب عليه من نقص في الوقود وغاز الطهي.

وقال المعداني إن بلدية سرت لم تتحصل منذ أكثر من أسبوع على حصتها الكاملة من الوقود؛ ما تسبب في أزمة، فضلًا عن قلة كميات غاز الطهي التي تصل إلى البلدية في أوقات متباعدة، وفق بيان صادر عن الحكومة.

بدوره، أكد علي القطراني ضرورة حل أزمة نقص الوقود وغاز الطهي في بلدية سرت، متعهدًا بتوفير احتياجات المواطنين من الوقود خلال الأيام القليلة المقبلة.