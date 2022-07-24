الدبيبة: محطات شمال بنغازي والزويتنة ستدخل إلى شبكة الكهرباء غدا

وجه رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة الشكر إلى العاملين في قطاع النفط.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر “تويتر”: “جزيل الشكر للكوادر الليبية العاملة في قطاع النفط، اليوم إحدى النتائج تنعكس مباشرة على الوضع المعيشي للمواطن”.

وأشار الدبيبة إلى استئناف ضخ الغاز إلى محطة كهرباء السرير، متابعا: اليوم بدأ حقل “الفارغ”، وهو أكبر حقول الغاز في ليبيا، إنتاجه للغاز وباشر في تغذية محطة السرير لتوليد الكهرباء بالغاز، ودخولها فعليا على الشبكة العامة بقدرة 220 ميجاوات مما سيساهم في تخفيف ساعات الأحمال.

وأضاف: “ستدخل يوم الغد محطات شمال بنغازي والزويتنة تباعا”.