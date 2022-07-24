لمعالجة أزمة نقص الوقود.. هدية: قافلة بنزين ثانية ستصل بلدية سرت اليوم الأحد

قال عضو مجلس النواب عن سرت، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالبرلمان، زايد هدية، في تصريحات صحفية ، أن قافلة بنزين ثانية تصل إلى مدينة سرت، الأحد، وذلك بهدف معالجة أزمة نقص الوقود التي تعاني منها المدينة منذ أيام جراء غلق الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت.

ويذكر أنه وصلت، السبت، قافلة وقود إلى سرت مكونة من سبع شاحنات، وذلك بالتنسيق مع شركة «الراحلة»، فيما يجري العمل حاليا على إرسال مزيد القوافل إلى المدينة ».

كما يشار الى أنه قد تواجد عميد بلدية سرت، مختار المعداني، السبت، بالمنطقة الشرقية وتواصل مع النائب زايد هدية، ونائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، ووكيل وزارة الداخلية للعمل على مد المدينة بالوقود وغاز الطهي.