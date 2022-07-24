عبد العزيز: على الليبيين والثوار طرد البعثة الأممية لأن مهمتها تكمن في بقاء الفوضى

قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن ما يقوم به المجلس الرئاسي بأوامر ستيفاني ويليامز أمر مستغرب، معتبراً أن المجلس الرئاسي لا يمثل “ثورة فبراير” وفق قوله ”.

وقال خلال تصريحات متلفزة له على قناة”التناصح”: على الليبيين والثوار طرد البعثة الأممية من ليبيا لأن مهمتها تكمن في بقاء الفوضى . وفقآ لتعبيره.

كما حذر عقلاء وحكماء مصراته مما يخطط لهم، مشدداً على أن ليبيا وفبراير أكبر من هؤلاء جميعاً ويمثلها الشهداء وأسرهم وفبراير لمن صدق وليس لمن سبق بحسب تعبيره.

كما شدد على ضرورة المطالبة باجراء الانتخابات والضغط على حكومة الدبيبة ليشكل خارطة طريق جيدة. .