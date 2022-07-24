«الأرصاد»: درجات الحرارة عند معدلاتها الطبيعية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون درجات الحرارة في معدلاتها على معظم مناطق ليبيا، وتسجل زيادة طفيفة بداية من منتصف هذا الأسبوع خاصة على مناطق الدواخل والجنوب.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى أن درجات الحرارة تتراوح بين 29 و35 درجة مئوية على مناطق الشمال، و بين 36 و40 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا على بعض مناطق الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد-مرادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية.

الجفرة–سبها-غات– غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.