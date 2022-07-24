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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 24 يوليو 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 24 يوليو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون درجات الحرارة في معدلاتها على معظم مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-36)مْ، وتسجل ارتفاع طفيف على بعض مناطق الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-41)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:11)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:15).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 الليبية المدن على الجوية التنبو 2022-07 2022 -24 الأحد ليوم الجوية التنبوات السماء اليوم طفس الحرارة 32 32 الحرارة 23 23 23 المدينة السماء (م(نیوم) 31 33 33 34 زواره 24 23 23 صافية السماء السماء 7 34 21 20 32 35 36 نسبیا 24 31 35 الما ظهور إلى بی السماء صافية السما صافية 37 39 23 صافی 37 السماء 20 24 السما 38 السماء السماء السماء صافية السماء 40 39 40 24 23 صافية صاقية صافية السحب بعض ظهو 39 38 39 السما 27 23 23 2013/10/ 02‏'‏

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