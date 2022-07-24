بوحمرة: أصحاب مصالح في البلاد عملوا على تعطيل الاستفتاء على الدستور

قال الهادي بوحمرة ، عضو لجنة صياغة الدستور الليبي، إن العديد من النخب وأصحاب المصالح في البلاد عملوا على تعطيل الاستفتاء على وثيقة الدستور.

وأوضح بوحمرة في بيان: “سنقول إلى الأجيال القادمة أنه كان لنا فرصة الاحتكام إلى الشعب عبر صندوق الاستفتاء، والتأسيس على الإرادة الشعبية“.

لكن العديد من النخب وأصحاب المصالح لم يكونوا في قرارة أنفسهم يؤمنون بالاحتكام إلى الشعب“.

كما اتهم بوحمرة “هذه النخب وأصحاب المصالح، بعرقلة الاستفتاء على وثيقة يحتكمون لها من وضع هيئة قام بانتخابها الشعب بالاقتراع العام الحر السري المباشر“.

مشيرآ إلى أنهم قاموا بذلك “لأنها لم تتوافق مع رؤاهم الخاصة”، لافتا إلى أنه الأمر الذي “فتح الطريق لاستمرار حكم المليشيات، وتعرج الوضع مع تعرجات البعثة الأممية وسلك متاهات الدول الأجنبية، والتي انتهت بنا في هذا القاع السحيق، “.

ويذكر أن الشهر الماضي اختتمت اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان بشأن الدستور الليبي أعمالها بالجولة الأخيرة في العاصمة المصرية القاهرة.