شركة الكهرباء: محطات شمال بنغازي والزويتينة تدخل الخدمة تباعا اليوم

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن محطات شمال بنغازي والزويتنة ستدخل تباعاً يوم اليوم الأحد إلى العمل بعد وصول كميات الضغط المطلوبة لتشغيل الوحدات .

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي أن دخول محطة السرير بقدرة 440 ميجا بعد ضخ الكميات المطلوبة من الغاز لتضيف للشبكة العامة 220 ميجا ما يساهم في تخفيف طرح الأحمال على المواطن.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن حقل “الفارغ” أكبر حقول الغاز في ليبيا، بدأ السبت، عملية ضخ الغاز إلى محطة كهرباء السرير.