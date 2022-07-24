السفارة الإيطالية «قلقة» من احتمال تصاعد التوترات المسلحة في ليبيا

أعربت السفارة الإيطالية لدى ليبيا عن «القلق من احتمال تصاعد التوترات المسلحة»، وتقدمت خالص تعازيها القلبية لأسر ضحايا الاشتباكات الأخيرة في طرابلس.

وقالت السفارة، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لا يجب على ليبيا أن تعود ثانية إلى الأوقات البائسة كالتي عاشتها في الماضي القريب»، داعية «جميع القادة إلى الحفاظ على الحوار والسلام والتعاون معًا على مسار شامل نحو المصالحة الوطنية والانتخابات».

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48 ساعة من الاشتباكات في طرابلس ومصراتة

وخلال الـ48 ساعة الماضية شهدت العاصمة طرابلس ومصراتة اشتباكات بين مجموعات مسلحة. وابتداءا من ليل الخميس الماضي، شهدت طرابلس على مدار 12 ساعة اشتباكات دامية بين «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» و«كتيبة ثوار طرابلس»، أسفرت عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 34 آخرين، قبل أن يعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، التوصل إلى اتفاق لوقف الاشتباكات بينهما، لم يكشف عن تفاصيله.

وفي مصراتة،اتهمت قوة العمليات المشتركة السبت مجموعة تابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا بالاعتداء المسلح عليها في منطقة زريق بمصراتة.