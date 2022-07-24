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الأرصاد الجوية: الحرارة في معدلاتها على معظم مناطق ليبيا وزيادة طفيفة منتصف الأسبوع

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد أن درجات الحرارة تبقى في معدلاتها على معظم مناطق ليبيا. 

وأوضح أن درجات الحرارة تتراوح على مناطق الشمال مابين (29-35) م ومابين (36-40)م على مناطق الوسط والجنوب.

وأشار إلى أن درجات الحرارة تسجل زيادة طفيفة بداية من منتصف هذا الأسبوع خاصة على مناطق الدواخل والجنوب.

  • رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-36)مْ، وتسجل ارتفاع طفيف على بعض مناطق الدواخل.

  • الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ.

  • الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

  درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ. 

  • الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-41)مْ. 


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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