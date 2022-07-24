الأرصاد الجوية: الحرارة في معدلاتها على معظم مناطق ليبيا وزيادة طفيفة منتصف الأسبوع

العنوان – طرابلس
ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد أن درجات الحرارة تبقى في معدلاتها على معظم مناطق ليبيا.
وأوضح أن درجات الحرارة تتراوح على مناطق الشمال مابين (29-35) م ومابين (36-40)م على مناطق الوسط والجنوب.
وأشار إلى أن درجات الحرارة تسجل زيادة طفيفة بداية من منتصف هذا الأسبوع خاصة على مناطق الدواخل والجنوب.
- رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-36)مْ، وتسجل ارتفاع طفيف على بعض مناطق الدواخل.
- الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ.
- الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ.
- الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-41)مْ.
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