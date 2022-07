ليبيا- تابعت 4 تقارير إخبارية الآثار الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية للاشتباكات المسلحة الأخيرة بين الأطراف المتنازعة في مناطق بالعاصمة طرابلس.

التقارير التي نشرتها وكالتا “الأنباء الفرنسية” و”رويترز” الأميركية وتلفزيون “سي أن أن الفلبين” الفلبيني الناطق بالإنجليزية وتابعتها وترجمتها صحيفة المرصد، نقلت عن ميساء بن عيسى المحاصرة بالاشتباكات وشقيقاتها مع مئات النساء الحاضرات لحفلات الزفاف قولها: “كان الأمر مخيفًا حقًا مع القصف وإطلاق النار”.

بدوره قال مالك البدري إنه استخدم هاتفه لتجنب الطرق الرئيسية والعثور على طريقه إلى منزل والدته، فيما أكد مواطنون عدة إعادة سائقي السيارات المحاولين الوصول إلى الطريق الرئيسي المؤدي إلى العاصمة طرابلس إلى الوراء بسبب الاشتباكات فيها.

إلى ذلك شددت السفارة الفلبينية في ليبيا على الفلبينيين في العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها للبقاء في حالة تأهب بعد الاشتباكات العنيفة الأخيرة وتوخي المزيد من الحذر واليقظة لضمان سلامتهم ورفاهيتهم، مؤكدة عدم تلقيها حتى ساعة إعداد التقارير أي معلومات عن إصابة أي من رعاياها.

وأكدت السفارة استمرارها في مراقبة التطورات على الأرض واستعدادها لتقديم المساعدة الطارئة للفلبينيين الذين قد يتأثرون بالحوادث المتعلقة بالأمن ممن يمكنهم الوصول إلى مقرها في حالة الطوارئ وطلب المساعدة من خلال الوسائل التواصلية المعروفة.

إلى ذلك وفي سياق اقتصادي نقلت التقارير عن الخبير الدولي في مجال الطاقة “جيوفاني ستونوفو” قوله: إن الإنتاج النفطي الليبي يمر بحالة من التعافي. مشيرًا إلى أن الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس تجعل من الصعب على أي أحد توقع المدى الزمني لاستمرار هذه الحالة.

ترجمة المرصد – خاص

The post تقارير إخبارية: إنتاج ليبيا النفطي يتعافى إلا أنه قد يتأثر باشتباكات طرابلس الأخيرة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية