عقب فتح الطريق الساحلي.. تمركزات أمنية في المدخل الشرقي لصبراتة

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن الطريق الساحلي مفتوح في الاتجاهين بشكل كامل.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه تم تكليف مدير الإدارة العامة للدعم المركزي بمهام التمركزات الأمنية بشكل فوري بالمدخل الشرقي لمدينة صبراتة (نقطة قفل الطريق الساحلي) والتعاون والتنسيق مع مديرية أمن صبراتة.

وثمن وزير الداخلية المكلف بدر الدين التومي خلال زيارته لمدينة صبراتة دور حكماء وأعيان والمجلس البلدي وأهالي المدينة في إعادة فتح الطريق، مؤكداً على أهمية الدور الاجتماعي والتعاون والتنسيق مع المدن المجاورة.

وعقد الوزير اجتماعاً موسعاً خلال هذه الزيارة بديوان مديرية أمن صبراتة بحضور مدير الأمن وعميد وأعضاء المجلس البلدي وحكماء وأعيان المدينة وبعض رؤساء الأجهزة الأمنية والقوة المساندة وعدد من أهالي المدينة.

ونوقش خلال الاجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العملية الأمنية والخدمية والإدارية بالمدينة وبحث سبل حلحلتها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وسكان المدينة.

وعقب الاجتماع زار الوزير مدرسة فارس للفروسية والمقام فيها فعاليات مهرجان الفروسية الشعبية الأول لسنة 2022م تحت شعار (المصالحة ولم الشمل)، والذي يشارك فيه فرسان من انحاء ليبيا.