تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا» في سبها

أعلن مركز سبها الطبي تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس السبت.
وأُجريت تحاليل لست عينات، ظهرت سلبية 5 منها، فيما تماثلت حالة واحدة للشفاء حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد. ويوم الخميس الماضي أعلن مركز سبها الطبي تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالوباء.
– 162 حالة متوسط إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع
– 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في سبها
– 10 إصابات جديدة بـ«كورونا» في سبها
وسجلت ليبيا 162 إصابة بفيروس «كورونا» في المتوسط بنسبة 34.54%، خلال الفترة من 16 إلى 21 من يوليو الجاري، وفق أرقام صادرة عن المركز.
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