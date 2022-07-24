تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا» في سبها

أعلن مركز سبها الطبي تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس السبت.

وأُجريت تحاليل لست عينات، ظهرت سلبية 5 منها، فيما تماثلت حالة واحدة للشفاء حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد. ويوم الخميس الماضي أعلن مركز سبها الطبي تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالوباء.

– 162 حالة متوسط إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

– 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في سبها

– 10 إصابات جديدة بـ«كورونا» في سبها

وسجلت ليبيا 162 إصابة بفيروس «كورونا» في المتوسط بنسبة 34.54%، خلال الفترة من 16 إلى 21 من يوليو الجاري، وفق أرقام صادرة عن المركز.