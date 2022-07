تقارير اقتصادية تبين تضرر ليبيا من قيود تصدير الفواكه والخضروات التونسية إليها

ليبيا – تابعت 3 تقارير اقتصادية الآثار الاقتصادية الناجمة عن استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا والتغير المناخي وتأثيراتها على الوضع الغذائي لسكان العالم.

التقارير التي نشرها موقع “نيوز 84 ميديا” الإخباري الهندي الناطق بالإنجليزية وشركة “دي تي أن” المعنية بتحليل بيانات الزراعة ووكالة أنباء “أسوشييتد برس” الأميركيتان وتابعتها وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي منها صحيفة المرصد، تحدثت عن وضع الحبوب عالميًا في ظل استمرار هذه الحرب.

ونقلت التقارير عن أحمد العامري المزارع التونسي البالغ من العمر 52 عامًا قوله: إن انخفاض الأسعار المحددة حكوميًا للحبوب المزروعة في تونس حفز مزارعيها على التفاوض مع المهربين ممن يعرضون مبالغ عالية لتجد شحناتها طريق التهريب إلى ليبيا والجزائر المجاورتين.

وقال الأمين المالي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قريش بلغيث: “لقد شهد هذا العام توفر ما لا يقل عن 15% من القمح لدينا في منطقة القيروان وتم شحنه إلى الخارج بواسطة المهربين فشبكات التهريب منظمة بشكل جيد للغاية خاصة مع ليبيا”.

وأكدت التقارير انخفاض أسعار القمح عالميا بعد توقيع أوكرانيا وروسيا اتفاقيات للسماح بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، مشيرة في سياق منفصل لقيود تصدير مواد غذائية لوضع حد للتضخم وارتفاع التكلفة بسبب الجفاف ومنها التونسية المفروضة على توريد الفواكه والخضروات إلى ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

