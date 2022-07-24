الرجوبي: اجتماع مصراتة خلص لتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها المدينة

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أكد رئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة محمد الرجوبي، اليوم الأحد، أن اجتماع البارحة بخصوص الأحداث التي شهدتها المدينة خلص إلى تشكيل لجنة من النيابة العامة.

وأضاف الرجوبي في تصريحات صحفية أن اللجنة مكونة من ثلاث وكلاء نيابات ستتولى التحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة مصراتة.

وأوضح رئيس المجلس أن الوضع عاد إلى طبيعته في مدينة مصراتة، تمت إزالة السواتر الترابية وفتحت كل الطرق.

ولفت الرجوبي إلى أن المحامي العام شرع في التحقيق من مساء الأمس، مؤكدًا أن أعضاء اللجنة أكثر حيادية وعدالة، والمهم هو وجود طاعة واستجابة للفريق من قبل الجميع.

وجرى أمس الأحد في مصراتة، الاتفاق على عدة بنود بشأن الاشتباكات التي حدثت بين “القوة المشتركة” و “لواء المحجوب” عل الطريق الساحلي عند “مفرق الزريق” غربي مصراتة، والتي أدت إلى مقتل أحد عناصر “لواء المحجوب” على يد “القوة المشتركة”.

وبعد اجتماع مطول، ضم محمد الحصان، آمر الكتيبة (166)، ومختار الجحاوي، آمر قوة مكافحة الإرهاب، وعمر أبو غداده، آمر القوة المشتركة، تم الاتفاق على نقل مقر القوة المشتركة من وسط البلاد إلى منطقة الكراريم.