الحبيب: كنت على يقين بوجود الجواسيس

تفاعل وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين، مع ما تشهده مدينته مصراتة، من توتر بين فصائل مسلحة تتبع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وفتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب.

كتب قائلًا على تويتر: “‏كنت على يقين بوجود الجواسيس والمؤامرة والمخططات الوافدة فهذا لم يكن مستغربا ولا مثار شك، ولكنني كنت دائما اراقب الشبابيك و لا أهمل الأبواب، فالتاريخ علمنا أن الخيانة ثقبت الأسوار وحفرت الأنفاق وشقت الصفوف وفتحت بوابات الجحيم حين تركت الشبابيك للصعاليك والكراسي لمتسلقي الحوائط” وفق تعبيره.