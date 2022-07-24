الدبيبة يعلق على بدء ضخ الغاز من حقل الفارغ

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن إحدى نتائج رفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ النفطية تنعكس مباشرة على الوضع المعيشي للمواطن.

وقال الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” “جزيل الشكر للكوادر الليبية العاملة في قطاع النفط، اليوم إحدى النتائج تنعكس مباشرة على الوضع المعيشي للمواطن”.

وقال الدبيبة إن حقل الفارغ أكبر حقول الغاز في ليبيا بدأ إنتاج الغاز وباشر عمله في تغزية محطة السرير لتوليد الكهرباء بالغاز ودخولها فعليا على الشبكة العامة بقدرة 220 ميجاوات مما سيساهم في تخفيف الأحمال.

وبين الدبيبة أن محطات شمال بنغازي والزويتينة تدخل اليوم للخدمة تباعا وأكد أن احتياطات الغاز بالحقل تبلغ 2.61 تريليون قدم مكعب.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن حقل “الفارغ” أكبر حقول الغاز في ليبيا، بدأ السبت، عملية ضخ الغاز إلى محطة كهرباء السرير.