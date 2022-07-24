البشتي: من تربى على «هذيان القذافي» لا يمكن أن يكون شخصاً سوياً

رأى المحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، أن من تربى على ما أسماه بـ«هذيان القذافي»، لا يمكن أن يكون شخصا سويا، على حد قوله.

وقال البشتي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بالله كيف نبوا أو كيف نطلبوا أو كيف نتوقعوا ممن لم يعش ولم يعرف إلا حقبة القذافي، وخاصة ممن تربى على هذيانه أو حتى تأثر بما أحدثه من فوضى على جميع المستويات، سواء كان على المستوى التربوي أو الأخلاقي، أو على مستوى الأفكار والقيم أن يكون شخصا سويا؟!”، بحسب تعبيره.

وأضاف “ها نحن نرى أمثلة كثيرة وساطعة على ذلك”، وفقا لوصفه.