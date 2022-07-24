أرملة القذافي تتحرك بعد قرار إعادة 100 مليون دولار إلى ليبيا… ما القصة؟

رفضت أرملة الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، قرارا أصدرته محكمة في مالطا يقضي بإعادة بنك فاليتا نحو 100 مليون دولار إلى ليبيا.

وقال مسؤولون قضائيون لوكالة رويترز، إن صفية فركاش، طعنت بقرار المحكمة المالطية، رغم أن من أودع تلك الأموال، هو ابنها، المعتصم القذافي.

وقال محاموها في طعنهم بأن محاكم مالطا غير مختصة بنظر القضية ولا يمكنها البت بشأن تلك الأموال.

حُكم إعادة الأموال، صدر في نهاية يونيو الماضي، بعد معركة قانونية بدأت عام 2012، بعد عام من الإطاحة بالقذافي ومقتله بعد ذلك.

وعثر بحوزة المعتصم، الذي قُتل هو الآخر، على العديد من البطاقات الائتمانية الصادرة عن بنك فاليتا بصفته مالكا لشركة مسجلة في مالطا.

وتقدم بالطعن، نيابة عن ورثة القذافي، المحامي المالطي لويس كاسار بوليسينو، ولم يتم تحديد موعد للجلسة بعد.

وكانت المحكمة الأصلية قد أيدت دفوع النائب العام الليبي بأنه بموجب القانون الليبي، فإن المعتصم، بصفته ضابطا في الجيش، ممنوع من الاستفادة من أي مصالح تجارية.

إضافة إلى ذلك، لم يقدم المعتصم إقرارا كاملا بالأصول كما يقتضي القانون.

وفي معرض طعنها، قالت أرملة القذافي إن القوانين الليبية التي تم الاستناد إليها في القضية هي قوانين جنائية، في حين لم يتم رفع أي دعوى جنائية ضد المعتصم أو ورثته.