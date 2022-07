ليبيا – بدأت فرق العمل التابعة لشركة الواحة للنفط بعملية ضخ الغاز من حقل الفارغ إلى محطة كهرباء السرير.

بيان صحفي مقتضب صدر عن مؤسسة النفط في طرابلس تابعته صحيفة المرصد، أكد أن ضخ الغاز سيسهم في تقليل ساعات طرح الأحمال الكهربائية.

وأضاف البيان: إن هذا الضخ يأتي بالتزامن مع إدخال محطة السرير للشبكة الكهربائية.

