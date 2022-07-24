الأمطار الموسمية.. تتسبب في مقتل عشرات الأشخاص باليمن وإيران وباكستان

ذمار 24 يوليو 2022 (وال) -توفي ستة أشخاص جراء تدفق سيول الأمطار على سائلة بني أسعد، في مديرية جبل الشرق بمحافظة ذمار في اليمن. وأوضح رئيس عمليات لجنة الطوارئ بالمحافظة نشوان السماوي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) “أن سيول الأمطار جرفت سيارة أثناء عبورها السائلة، ما أدى إلى وفاة ستة أشخاص كانوا على متنها، وأشار إلى […]

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