الارصاد: ارتفاع درجات الحرارة منتصف هذا الاسبوع بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 24/ 07 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن درجات الحرارة تكون في معدلاتها على اغلب مناطق ليبيا فتتراوح على مناطق الشمال مابين ( 29 – 35 ) مْ، و مابين ( 36 – 40 ) مْ على مناطق الوسط والجنوب.

ووفقا للتقرير تسجل درجات الحرارة زيادة طفيفة بداية من منتصف هذا الاسبوع خاصة على مناطق الدواخل والجنوب.

والله أعـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــم.