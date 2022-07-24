مليتة: شحن مليون برميل من خام أبوالطفل بعد رفع القوة القاهرة

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أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز البدء في شحن مليون برميل من خام أبوالطفل بعد رفع القوة القاهرة عن الموانيء والحقول النفطية من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضحت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أن شحن خام أبوالطفل تم عبر ميناء الزويتينة فجر أمس السبت.

وأكدت شركة مليتة للنفط والغاز، أن عمليات التشغيل والإنتاج لحقلي الرمال وأبوالطفل بدأت بشكل فعلي يوم الجمعة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع عودة معدلات الإنتاج الطبيعية لمنتجات النفط الخام والغاز والمكثفات خلال اليومين المقبلين مما يعنى استقراراً فى عمليات التشغيل بشكل عام.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط اعلنت أن عمليات الضخ والإنتاج بحقل الفيل الواقع في منطقة حوض مرزق جنوب غرب البلاد، اُستُؤنفت الثلاثاء، بعد توقف دام نحو 3 أشهر.

وقد تجاوزت معدلات الإنتاج الأولية للضخ إلى مجمّع مليتة بمعدل 40 ألف برميل اليوم.