عبد الكافي: الوضع خطير مالم تتوحد التشكيلات العسكرية المضادة للرجمة

تساءل عادل عبد الكافي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، عمن خرجوا للاشتباك داخل طرابلس وامتثالهم بالرجوع لمقراتهم، وقال: بإذن من خرجوا من الأساس؟.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا أن الجميع يستفيد من الحماية والولائات المختلفة لكل التشكيلات والتي يستغلها إلى يومنا هذا رؤساء الحكومات المتعاقبة والقيادات في كل المواقع، وفق قوله.

وتابع قائلًا أن إعادة هيكلة التشكيلات ليس بتركهم يتغولوا علي المقرات وينشئوا سجون خاصة بهم او يقرروا من الحكومة التي تستمر ومن الحكومة التي تنتهي ومن يدخل العاصمة تحت حمايتهم كما فعلوا مع الناظوري أو من لا يدخلها، فالوضع أصبح أخطر من أي مرحلة مرت وبهذا النهج ما لم تتوحد القوي العسكرية المضادة لهذا العبث والمضادة لمعسكر الرجمة فسينزلق الوضع الي منحني أخطر، على حد تعبيره.