تكليف وزارة الحكم المحلي بحصر الأضرار الناتجة عن اشتباكات طرابلس

كلف وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي وكيل الوزارة لشؤون البلديات برئاسة فريق فني لحصر وتقييم الأضرار الناتجة عن اشتباكات طرابلس.

وبحسب التومي فإنه يمكن لوكيل الوزارة تشكيل الفرق الفنية والاستعانة بمن تراه مناسبا وموافاة الوزارة بالنتائج في أقرب وقت.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وجه جهاز تطوير الخدمات العلاجية، بالتكفل بالعلاج في الداخل للمصابين جراء اشتباكات العاصمة طرابلس وإيفاد من تتطلب حالته الصحية العلاج في الخارج.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة رعاية الحكومة لكل المتضررين جراء الاشتباكات، ممّن تعرضوا لإصابات مادية، وتكليف لجنة برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي بحصر كل الأضرار التي لحقت بالمدنيين لتعويضهم.