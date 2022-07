ليبيا – التقى علي القطراني نائب رئيس حكومة الاستقرار بعميد بلدية سرت مختار المعداني والقائمين على إدارة شركات نفط ليبيا والشرارة والراحلة في البلدية.

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن اللقاء الذي احتضنه مقر ديوان مجلس وزراء الحكومة في مدينة بنغازي، حضره عدد من مالكي محطات الوقود في مدينة سرت وعضو مجلس النواب عن المدينة زايد هدية ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم.

وأضاف البيان: إن المشاركين في اللقاء ناقشوا إقفال الطريق الساحلي وانعكاساته على الأحوال المعيشية في مدينة سرت وما ترتب عليه من نقص في الوقود وغاز الطهي فيما بين المعداني عدم حصول البلدية على حصتها الكاملة من المحروقات ووصول جانب منها في أوقات متباعدة لا تستوعب احتياجات السكان.

وبحسب البيان، شدد القطراني على ضرورة حل أزمة توفير الوقود وغاز الطهي لبلدية سرت ووصولها للمواطن، موجهًا بطمأنة الجمهور بشأن توفير احتياجاته من المحروقات خلال الأيام القليلة القادمة، فيما أرجع اقعيم الأزمة إلى حالة الانقسام في البلاد في وقت سيرت فيه القوات المسلحة قافلة وقودية لسرت.

The post المعداني: سكان بلدية سرت لا يحصلون على مايكفيهم من الوقود وغاز الطهي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

